Верховний суд ухвалив рішення щодо перевірок податкової служби

Під час фактичних перевірок податківці можуть використовувати інформацію у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Таку правову позицію сформував Верховний Суд, зазначає ДПС.

"Контролюючі органи можуть використовувати під час проведення фактичних перевірок податкову інформацію, яка міститься в Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО)", – говориться у повідомленні.

Аналізуючи вимоги Податкового кодексу України, Верховний Суд вказав на можливість використання під час фактичних перевірок податкової інформації, яка надходить від платників податків через бази даних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем.

Зокрема, йдеться про фінансово-господарські операції, про застосування РРО/ПРРО, електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, поданих через інформаційну систему СОД РРО, а також іншої інформації яка міститься в СОД РРО.

"Такі дані можуть бути самостійною підставою для висновків під час проведення фактичної перевірки. Тож, застосування такої інформації є належною реалізацією функції податкового контролю", – зазначають податківці.

Також суд підтвердив право контролюючих органів під час проведення такої перевірки досліджувати питання дотримання суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за весь період, що перевіряється.

ДПС здійснює податковий контроль з урахуванням принципів, закладених рішенням РНБО про запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання держорганів у діяльність бізнесу, нагадує ДПС.

Тож, податковий контроль здійснюється "виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику".

Нагадаємо:

Державна податкова служба працює над удосконаленням низки цифрових інструментів, зокрема Електронного кабінету платника податків.

ДПСУ відкрила у регіонах 20 офісів податкових консультантів. Офіси запустили в режимі телемосту. У кожному Офісі працюватиме не менше 6 фахівців. Всього до роботи Офісів залучено майже 1,5 тисячі податківців.

Раніше Державна податкова служба України повідомила, що під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ податківці вперше на практиці використали стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Також повідомлялося, що Державна податкова служба України удосконалює підходи до оцінки ризиковості платників податків та посилила контроль за виконанням рішень судів.