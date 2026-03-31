Податківці викрили "тіньові" продажі у великій мережі побутової техніки

Податківці виявили численні випадки маніпулювання розрахунковими документами в одній з великих торговельних мереж побутової техніки та електроніки, яка об'єднує майже 150 магазинів.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Податківці встановили, що під єдиним брендом мережі працюють десятки фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування. Водночас частина розрахунків проводилася поза межами офіційного обліку.

ДПС зазначає, що у березні фахівці провела серію контрольних закупівель. У результаті з'ясувалося: покупцям видавали чеки програмних реєстраторів розрахункових операцій, які лише імітували фіскальні документи.

Такі операції не фіксувалися на фіскальному сервері ДПС, що свідчить про приховування реальних обсягів продажів.

Крім того, під час фактичних перевірок зафіксовано понад 20 випадків використання підроблених чеків, створених за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Також виявлені порушення трудового законодавства – шість співробітників працювали без належного оформлення.

Наразі перевірки тривають. За попередніми оцінками, сума штрафних санкцій може сягнути близько 3 млн гривень.

За результатами перевірок всі матеріали також будуть передані до правоохоронних органів, зазначають податківці.

