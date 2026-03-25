Автостягнення податкового боргу: до бюджету надійшло 876 мільйона гривень

Автоматизована система стягнення податкового боргу дозволила з початку року стягнути з боржників 323,1 мільйона, що перевищує минулорічний показник у 3,1 раза.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Лише з початку 2026 року з 3 900 платників вже стягнуто 323,1 млн грн у рахунок погашення податкового боргу. Це на 162 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і перевищує минулорічний показник у 3,1 раза", – розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

А загалом від моменту запуску системи у серпні 2025 року до бюджету вдалося стягнути 876,5 млн грн. За цей час кошти були списані з понад 8 700 платників податків.

За словами Карнаух, це стало можливим завдяки злагодженій електронній взаємодії між ДПС, Державною казначейською службою України та надавачами платіжних послуг.

"Все автоматизовано, без додаткового втручання. Якщо на рахунку боржника є кошти, списання відбувається практично миттєво – без затримок і зайвих процедур", – пояснила вона.

Механізм застосовується лише після того, як борг є узгодженим і платник мав усі можливості його добровільно сплатити, наголошує голова ДПС.

Автоматизована система стягнення застосовується лише щодо юридичних осіб. Питання боргів фізичних осіб та ФОПів регулюється іншим законодавством і належить до компетенції Державної виконавчої служби.

Раніше процес стягнення податкової заборгованості міг тривати значно довше через необхідність оформлення паперових документів. Часто він затягувався через технічні чи організаційні труднощі.

Тепер же система мінімізує такі ризики та забезпечує максимальну ефективність, зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що запуск автоматизованої системи дозволив стягнути понад сто мільйонів податкового боргу з більш ніж двох тисяч підприємств.