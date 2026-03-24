Надходження від транспортного податку з дорогих автівок зросли – ДПС

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Протягом січня – лютого 2026 року власники дорогих автівок сплатили 61,2 млн грн транспортного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 16,5% більше, або + 8,7 млн грн.

Майже третину сплаченого податку отримала столиця – 18 млн грн.

Також серед лідерів Дніпропетровщина (5,9 млн грн), Львівщина (5,2 млн грн) та Київщина (4,5 млн грн).

Податок сплачують власники легкових авто, вік яких не більше 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році – понад 3,2 млн грн). Ставка податку фіксована – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

Податкова зазначає, що для громадян процедура максимально спрощена. Податкові органи самостійно обчислюють суму податку та надсилають податкове повідомлення-рішення. Після отримання такого повідомлення фізична особа повинна сплатити податок протягом 60 днів.

Компанії самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року і подають декларацію.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

З початку року до бюджету надійшло вже понад 4,2 мільярда гривень "податку на Google", що на 0,7 мільярда вище показник січня – лютого минулого року.