Стоимость выросла в 55 раз: ФГИУ рассказал о самой дорогой продаже недели

На прошлой неделе Фонд государственного имущества Украины провел 7 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе "Prozorro.Продажи" на сумму 37,43 миллионов гривен.

Об этом ФГИУ рассказал в Facebook.

"Рост цены объекта составил 4,38 раза, что в среднем составляет 437,55%.

Всего за лоты соревновались 32 участника, то есть в среднем на лот приходилось 4,57 желающих приобрести государственные объекты", - говорится в сообщении.

"Самым дорогим объектом на прошлой неделе стало незавершенное строительство общей площадью 1591,5 м² в городе Житомир. За объект соревновались 17 участников, а стоимость лота выросла в 54,93 раза: с 429,8 тыс. гривен до 23,6 млн гривен", - сообщает ФГИУ.

Также спросом среди инвесторов пользовался здание цеха переработки древесины общей площадью 2 125,7 м² с имуществом на Житомирщине. Цена выросла со стартовых - 242,2 тыс. гривен до финальных - 4,5 млн гривен.

На этой неделе ФГИУ планирует провести 15 онлайн-аукционов по приватизации и продать единый имущественный комплекс государственного предприятия "Славутский комбинат "Будфарфор" в Хмельницкой области, недостроенный фельдшерско-акушерский пункт в Черновицкой области и тому подобное.

Напомним:

Ранее ФГИУ сообщил, что за неделю результаты торгов "Земельного банка" составили 18,3 млн гривен. В электронной системе "Prozorro.Продажи" прошли онлайн-аукционы по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в рамках проекта "Земельный банк". 18,3 млн гривен (+ 3,6 млн грн НДС) - результаты торгов "Земельного банка".

Ранее сообщалось, что по результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн гривен и 156,59 млн гривен НДС, поэтому совокупный экономический эффект составил более 977 млн гривен.

Ранее также сообщалось, что пользователи государственных сельскохозяйственных земель уплатили за полугодие 526,8 миллионов гривен. С 1 января до 1 июля 2025 года в системе Prozorro.Продажи было объявлено онлайн-аукционы по субаренде государственных сельхозземель общей площадью 48 390 гектаров в 19 областях Украины. И 388 успешных аукционов завершились подписанием соглашений.