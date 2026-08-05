Вартість заходів Плану стійкості столиці довелося зменшити вдвічі – Кличко

Попередню вартість заходів Плану стійкості столиці зменшили вдвічі з урахуванням реально можливих ресурсів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні звітував на РНБО про стан відновлення та будівництво обʼєктів і потужностей в межах Плану стійкості столиці", – написав він у Телеграм.

Наразі загальна вартість складає 37 млрд грн, з яких 31 млрд грн – це кошторис заходів та проектів загальнодержавного значення.

У порівнянні з першою версією Плану стійкості столиці попередню вартість заходів у 67 млрд грн зменшили вдвічі на підставі реальної оцінки фінансових та інших реально можливих ресурсів, визначення переліку пріоритетів, а також фахової деталізації й підготовки проектів до виконання.

"На старті роботи з Планом Київ погодився взяти на себе підвищені фінансові навантаження, в порівнянні з іншими регіонами. Пропорція фінансування визначена як 50/50 – держава/місто", – зазначив Кличко.

Таким чином, вартість робіт, покладених на плечі міста сягає більше 17 млрд грн. Крім того, додатково до міської частини плану включені проєкти, обумовлені винятковою специфікою столиці.

"Вони мають таке ж пріоритетне значення, як і загальнодержавні. Зокрема, це відновлення пошкоджених енергооб'єктів, енергостійкість житла та соціального сектору. Тож для Києва сума фінансування зросла вже до 22 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Щоб забезпечити кошти, Київ використовує й механізми кредитування. За словами столичного очільника, вже вдалося залучити 5,2 млрд грн, зокрема коштів міжнародних партнерів. У цьому напрямку столиця мала також сприяння від Офісу президента України.

"Станом на сьогодні для реалізації плану місто акумулювало вже понад 10 млрд грн. Додавати кошти плануємо, як за рахунок кредитування, так і перерозподілу бюджету міста", – повідомив Кличко.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Раніше КМДА звернулася до уряду з проханням спростити процедури закупівель у межах виконання плану стійкості: столичні чиновники стверджують, що без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не задоволений виконанням Планів стійкості, що були ухвалені для того, аби підготувати країну до зими.

Київська міська влада у межах Комплексного плану стійкості столиці планує збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 МВт.