Резервне тепло: у Києві будують нову теплотрасу

У Голосіївському районі Києва будують нову теплотрасу для житлових масивів, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У Голосіївському районі реалізують один із важливих проєктів Плану стійкості столиці – будівництво нової теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2", – говориться у повідомленні.

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Так, тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, 3 заклади охорони здоров'я та 18 закладів освіти – школи й дитячі садки.

Для цих робіт у межах будівельного коридору необхідно видалити частину зелених насаджень. Після завершення будівництва територію повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження, повідомили у департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Замовником робіт є КП "Київтеплоенерго". Тепломережу доведеться прокладати під територією зелених насаджень. Дерева та кущі в межах будівельного коридору видалятимуть, але виключно після фахового обстеження та з дотриманням усіх норм законодавства, запевнили у КМДА.

Постійно діюча комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості вже обстежила територію і склала відповідний акт. Так, фахівці визначили, що в зоні виконання робіт підлягають видаленню 662 дерева, з яких 56 можуть бути пересаджені, та 70 кущів, із яких 16 також пересадять.

Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження.

Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством.

"Будівництво резервної тепломережі – це інвестиція у стійкість критичної інфраструктури Києва. В умовах постійних загроз енергетичній системі вона дозволить гарантувати теплопостачання для тисяч мешканців Теремків навіть у разі надзвичайних ситуацій", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Раніше КМДА звернулася до уряду з проханням спростити процедури закупівель у межах виконання плану стійкості: столичні чиновники стверджують, що без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не задоволений виконанням Планів стійкості, що були ухвалені для того, аби підготувати країну до зими.

Київська міська влада у межах Комплексного плану стійкості столиці планує збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 МВт.

"Київоблбудінвест" без конкуренції отримав від Київської міської державної адміністрації підряд на розробку схеми теплопостачання столиці, її за 49,49 мільйона гривень мають підготувати до 26 грудня.