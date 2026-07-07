Київ будує дизельні комплекси потужністю 40 МВт, половина готова – Кличко

Київська міська влада у межах Комплексного плану стійкості столиці планує збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 МВт.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти Комплексного плану енергостійкості міста", – написав він у Телеграм.

Уже, зокрема, збудували системи резервного живлення потужністю майже 16 МВт, які працюватимуть для потреб водопровідного господарства столиці.

Ідеться про три дизельних енергокомплекси потужністю по 5,2 МВт кожен. Дизель-генераторні установки для вищого рівня надійності та безаварійності одразу доповнюють частотними перетворювачами.

"Загалом плануємо збудувати дизельних енергокомплексів потужністю близько 40 МВт", – зазначив Кличко.

Столичний голова нагадав про один з об'єктів теплогенерації, де збудували нові системи когенерації. Там вже працює обладнання потужністю понад 18 МВт, яке постачає електроенергію в загальну мережу країни.

"Київ реалізовує план стійкості, на жаль, самотужки. Це при тому, що план столиці включає переважно загальнодержавні стратегічні проєкти: інженерно-технічний захист, когенерацію, резервне живлення систем водопостачання та водовідведення, а також розвиток розподіленої теплової генерації", – зауважив Кличко.

Загальна вартість проєктів, які реалізує місто, — майже 23 млрд грн.

За словами столичного голови, у процесі реалізації плану столиця застосовує комплексний підхід: упроваджує всі можливі ефективні та технічно апробовані рішення й моделі.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 млрд грн, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

КМДА звернулася до уряду з проханням спростити процедури закупівель у межах виконання плану стійкості: столичні чиновники стверджують, що без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням.

Київська міська влада закликає невідкладно зібрати Раду національної безпеки і оборони України з приводу втілення Комплексного плану стійкості столиці.