У Фінській затоці два дрони атакували вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда, і яке, за даними медіа, перебуває під американськими санкціями з 2022 року.

Про це пишуть російські медіа.

"У нейтральних водах Фінської затоки, за три морські милі від кордону Російської Федерації, стався напад на вантажне судно, що прямувало до м. Калінінграда, із застосуванням двох БПЛА", – стверджує губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

За його словами, наразі триває евакуація екіпажу, наслідки уточнюються.

Раніше удари по суднах у Балтійському морі траплялися лише в припортовій зоні під час атак на порти, але у відкритому морі таке сталося вперше, зазначають російські медіа.

Як стверджує голова російського регіону, за ніч над Ленінградською областю було збито 80 українських БПЛА.

Яке саме судно потрапило під атаку і чи був на ньому якийсь вантаж, невідомо, пише The Imsider.

"У Фінській затоці зараз перебуває кілька суден, які відповідають переліченим критеріям (приблизне місцезнаходження та пункт призначення) і могли потрапити під атаку", — зазначає виданні.

Одне з них, як вдалося встановити The Insider, — вантажне судно Sparta II, яке ходить під російським прапором. Воно зникло з радарів у Фінській затоці близько дев'ятої ранку за східноєвропейським часом.

Ймовірно, саме в цей момент воно й потрапило під атаку, говориться у публікації.

Про удар по цьому судну також повідомила естонська прикордонна служба, пишуть Delfi та Postimees.

Sparta II перебуває під американськими санкціями з 2022 року. Його пов'язували з перевезенням зброї в інтересах Росії. Наприклад, у серпні 2022 року його помітили, коли він виходив із сирійського порту Тартус із зенітно-ракетними комплексами (ЗРК) С-300 на борту.

Нагадаємо:

Вранці у суботу Збройні сили Естонії попередили про можливу загрозу дронів у повітах Іда-Вірумаа та Ляене-Вірумаа, у небо було піднято авіацію союзників по НАТО.

Раніше дрони атакували три торгові судна у Чорному морі поблизу румунського Сулінського каналу, збройні сили двічі піднімали винищувачі у повітря.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році в Чорному морі загинуло більше моряків, ніж у будь-якій іншій водоймі, перевищивши кількість жертв у Перській затоці, яка привернула більше уваги у всьому світі.