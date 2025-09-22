Валютні інтервенції НБУ зросли за тиждень майже в 1,5 рази

Національний банк України минулого тижня збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $208,7 млн, або на 47,1% – до $651,5 млн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Останній раз на такому високому рівні продажі були наприкінці липня, свідчить статистика на сайті регулятора.

"Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $49,6 млн з $39,4 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $198,6 млн".

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, навпаки, зменшилося до $43,7 млн з $67,1 млн на позаминулому тижні, і всі дні продаж безготівковою валюти перевищувала її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,2838 грн/$1, за два дні укріпився до 41,1752 грн/$1, але на кінець тижня знизився до 41,2502 грн/$1, а вже на початку цього – до 41,3811 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, тож загалом за тиждень практично не змінився: купівля – біля 41,23 грн/$1, а продаж – близько 41,30 грн/$1.

Експерти зазначають, що вересень для долара проходить у режимі плавних коливань з майже пласким понижувальним трендом.

"На глобальних ринках долар уже відіграв більшу частину очікувань щодо зниження ставки Федеральної резервної системи у вересні (ввечері 17 вересня ФРС знизила її на 25 базисних пунктів (б. п.) - до 4-4,25% річних – ІФ-У), і це відобразилося на внутрішньому українському ринку", – зазначають експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

Протягом останнього місяця курс на готівковому ринку поступово та контрольовано сповзав униз без різких імпульсів: середній рівень купівлі знизився з 41,20 до 41,05 грн/$1, продажу — з 41,65 до 41,50 грн/$1, тоді як офіційний курс НБУ рухався синхронно з ринковим – із 41,35 до 41,25 грн/$1.

В компанії додали, що населення не створює ажіотажного попиту на долар, орієнтуючись на більш еластичний в курсоутворенні євро. Це знижує ризики для доларового готівкового сегменту і мінімізує тиск на ринок.

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 23 вересня збільшиться на 31 копійку до 48,73 грн грн. Своєю чергою, курс долара збільшиться на 13 копійку до 41,25 грн.

Члени комітету монетарної політики Нацбанку на останньому засіданні 10 вересня одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5%.

Раніше повідомлялося, що у США Федеральна резервна система вперше у цьому році знизила ключову процентну ставку США на 0,25 пункту.