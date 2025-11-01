За тиждень Нацбанк продав 691 мільйон доларів

За тиждень з 27 по 31 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 691,5 млн дол, при цьому купив 100 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 27 по 31 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 691,5 млн дол, що на 50,45 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 100 тис дол, що на 400 тис дол менше, ніж минулого тижня.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 20 по 24 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 641,05 млн дол, при цьому купив 500 тис дол.