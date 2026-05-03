За тиждень Нацбанк продав 778 мільйон доларів

Володимир Тунік-Фриз — 3 травня, 18:00
Скільки валюти за тиждень купив Нацбанк
За тиждень з 27 квітня по 1 травня Національний банк України продав на міжбанку 778,6 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 27 квітня по 1 травня Нацбанк продав на міжбанку 778,6 млн дол, що на 33,76 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

Національний банк України уточнив окремі вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику: знижуються значення коефіцієнтів ймовірності дефолту боржників.

