Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 23 вересня

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 23 вересня збільшиться на 31 копійку до 48,73 грн грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара збільшиться на 13 копійку до 41,25 грн.

Офіційні курси на вівторок 23 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,38 грн (41,25 грн станом на 22 вересня);

1 євро - 48,73 грн (48,42 грн станом на 22 вересня).

