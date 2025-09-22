Певний простір: в НБУ підтвердили можливість зниження облікової ставки

Члени комітету монетарної політики (КМП) Нацбанку на останньому засіданні 10 вересня одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Члени комітету монетарної політики НБУ бачать певний простір для зниження облікової ставки надалі, однак їхні думки щодо швидкості та загального потенціалу пом’якшення процентної політики розділилися.

"Більшість членів КМП вважають, що наразі ситуація розвивається доволі близько до очікувань, тому схиляються до траєкторії облікової ставки, передбаченої липневим прогнозом, – 14,5% на кінець 2025 року і 12,5% на кінець 2026 року", – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, кілька членів КМП зауважили, що ризики, пов’язані з війною та високими потребами бюджету, посилилися і навіть частково реалізувалися.

Це може не тільки сповільнити темпи зниження облікової ставки наприкінці 2025 року, але й обмежити простір для пом’якшення процентної політики у 2026 році.

"На їхню думку, наприкінці наступного року облікова ставка, імовірно, становитиме 13%–14%", – зазначив Нацбанк.

Лише один член КМП припустив, що НБУ зможе пом’якшувати процентну політику швидше за липневий макропрогноз, йдеться в релізі.

На його думку, подальші надходження нових врожаїв та стриманіші ефекти курсового перенесення створюватимуть передумови для стрімкішого, ніж очікувалося, зниження інфляції, тож Нацбанк зможе використати сприятливу кон’юнктуру для підтримки економічного зростання без шкоди для цінової стабільності.

Облікова ставка — це основний інструмент Національного банку України (НБУ), що встановлює відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам. Ця ставка є орієнтиром вартості грошей і впливає на ставки за кредитами та депозитами для бізнесу та населення, а також на загальний рівень інфляції в країні.

