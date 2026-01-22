Корупція на титані: ВАКС засудив до 8 років фігуранта своєї першої справи

ВАКС засудив ще одного фігуранта своєї першої справи

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 21 січня ухвалив вирок стосовно керівника іноземного товариства, який сприяв колишньому першому заступнику директора ДП "ДНДП Інститут титану" Андрію Рачкову заволодіти коштами підприємства на суму у понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Справа навколо ДП "ДНДП Інститут титану" є першою, за яку взявся ВАКС після свого створення у 2019 році.

Ще тоді слідство встановило, що Рачков за пособництва інших осіб впродовж 2012-2013 років забезпечив перерахування Інститутом титану на рахунки офшорної компанії з Британських Віргінських островів 1,258 млн дол за роботи та послуги, які насправді компанія не надавала.

Рачков остаточно отримав свій вирок у квітні 2025 року, його засудили до 9 років позбавлення волі після підтвердження рішення ВАКС Верховним Судом.

Керівник іноземного підприємства, який був пособником Рачкова, отримав вирок у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на 3 роки.

Також у нього конфіскують все майно.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо:

НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України: вони систематично брали хабарі за сприяння безперешкодному перетину кордону.