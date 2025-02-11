Суд розгляне позов АМПУ проти Пивоварського та групи компаній ТІС на майже 50 мільйонів доларів

Суд прийняв до розгляду позов Адміністрації морських портів України на майже 50 млн доларів проти ексочільника Мінінфраструктури Андрія Пивоварського та його колишнього заступника Володимира Шульмейстра і групи компаній ТІС.

Про це повідомив Пивоварський у Facebook.

Він зазначив, що жодна з компаній групи ТІС не залучена до його справи і жодна посадова особа чи менеджер цієї групи компаній не є учасником мого кримінального провадження.

"В цілому кримінальна справа відносно ТІС закрита", – додав він.

Нагадаємо:

НАБУ повідомило про підозру Пивоварському у лютому 2023 року. Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн.

За версією сторони обвинувачення, у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником Володимиром Шульмейстером, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

Як вказувало САП, цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні "АМПУ" і право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями, вважає САП.

У результаті, на думку САП, ДП "АМПУ" було завдано понад 49,63 млн доларів збитків.

24 липня 2024 року справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого обвинувачують у зловживанні владою, передали до суду.