ВАКС обрав запобіжку для ексочільника Прикордонної служби Дайнеки

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Прикордонної служби – Сергій Дейнеко може вийти під заставу у десять мільйонів гривень.

Про це пише Центр протидії корупції.

"Слідчий суддя Вищого антикорсуду застосував до колишнього голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. До начальника відділу пункту пропуску "Соломоново" Держприкордонслужби Олександра Марущака – 2 млн грн застави", – говориться у повідомленні.

Обох посадовців, за даними НАБУ і САП, викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння перетину контрабанди через кордон, нагадує ЦПК.

На підозрюваних поклали обов'язки прибувати до слідчого, прокурора та суду, не відлучатись без дозволу за межі території України, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.

Вони мають утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками та здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Термін дії обовʼязків – до 30 березня 2026 року.

За версією слідства, у 2023 році група співробітників Держприкордонслужби організували незаконне переправлення цигарок з України до ЄС, за що регулярно отримували хабарі.

Тільки за чотири місяці 2023 року вони отримали як мінімум 204 тисяч євро за безперешкодний пропуск 68 автомобілів – по 3000 євро за кожне авто.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України: вони систематично брали хабарі за сприяння безперешкодному перетину кордону.

Серед підозрюваних називають колишнього голову Держприкордонслужби, який є генералом – ідеться про колишнього очільника відомства Сергія Дейнеку.

Також повідомлялося, що за результатами обшуку на митному пості "Луцьк" Волинської митниці правоохоронці виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів.