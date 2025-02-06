В уряді пояснили причини зростання цін на продукти

В Мінагрополітики наразі не бачать передумов для підвищення цін на продовольство до збору нового врожаю.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

За його словами, відбулась певна стабілізація цін у попередні два місяці. Наприклад, продукти, які восени різко подорожчали, зокрема яйця, наразі здешевшали. Не спостерігається також різкого подорожчання овочів для борщового набору.

Висоцький пояснив, що на здорожчання восени вплинуло декілька факторів. Перш за все, це було пов'язано з посухою та зменшенням врожаю по багатьох позиціях торік. Водночас зменшення врожаю відбилося на цінах. Наразі цього впливу немає.

Також були певні міжнародні зростання цін на молочні продукти, але зараз цей тренд не спостерігається, і споживачі поступово це відчують.

"На сьогодні, з точки зору аналізу поточних ситуацій, якихось передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що, знову ж, врожай, який є, він зафіксований та не впливає на зміну", – зазначив Висоцький.

За словами заступника міністра, утримувати ціни на поточному рівні допомагає й імпорт товарів, адже можна покрити короткостроковий дефіцит, що дозволяє стабілізувати ситуацію.

Висоцький прогнозує, що в залежності від об’ємів нового врожаю ціни на деякі товари можуть навіть знизитись.

"Якщо врожай буде більшим, не виключаємо можливості зниження цін, навіть у рівному еквіваленті, вже з осені, оскільки весь урожай буде на ринку. Тому, з точки зору перспектив у ці наступні 4-5 місяців, можна дивитись з оптимізмом, з певною ймовірністю коригування в бік зниження цін і збільшення доступності деяких продуктів для споживачів", – підсумував Висоцький.

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