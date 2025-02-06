В правительстве объяснили причины роста цен на продукты

В Минагрополитики пока не видят предпосылок для повышения цен на продовольствие до сбора нового урожая.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

По его словам, произошла определенная стабилизация цен в предыдущие два месяца. Например, продукты, которые осенью резко подорожали, в частности яйца, сейчас подешевели. Не наблюдается также резкого подорожания овощей для борщевого набора.

Высоцкий пояснил, что на подорожание осенью повлияло несколько факторов. Прежде всего, это было связано с засухой и уменьшением урожая по многим позициям в прошлом году. В то же время уменьшение урожая отразилось на ценах. Сейчас этого влияния нет.

Также были определенные международные рост цен на молочные продукты, но сейчас этот тренд не наблюдается, и потребители постепенно это почувствуют.

"На сегодня, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-то предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что, опять же, урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на изменение", - отметил Высоцкий.

По словам заместителя министра, удерживать цены на текущем уровне помогает и импорт товаров, ведь можно покрыть краткосрочный дефицит, что позволяет стабилизировать ситуацию.

Высоцкий прогнозирует, что в зависимости от объемов нового урожая цены на некоторые товары могут даже снизиться.

"Если урожай будет большим, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4-5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей", - подытожил Высоцкий.

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