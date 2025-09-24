Зміна тактики: в УЗ розповіли про активізацію російських атак на залізницю

Росія з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи в середньому шістьма-сімома "Шахедами" майже щоночі.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в інтерв’ю Reuters, передає Укрінформ.

"Їхня (росіян – ред.) перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому", – розповів Перцовський.

За його словами, атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. "Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі", – додав він.

Перцовський повідомив, що атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

"Раніше у них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як "Шахед", полював на локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічних цілях", – сказав він.

"Вони діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди", – сказав Перцовський.

Прикладами за останній час стали атаки на станції Лозова, Синельникове, Козятин.

Однак попри систематичні атаки, українська залізниця поки витримує навантаження, а транзит військових вантажів не постраждав.

"Вони б’ють нас, ми відновлюємося.", – описав він ситуацію.

За оцінками Світового банку, приблизно 30% української залізниці перебуває в стадії "пошкодження-відновлення".

Нагадаємо:

Росія своїми масованими атаками залізничної інфраструктури намагається зруйнувати ключові вузлові станції "Укрзалізниці".