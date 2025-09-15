Глава УЗ про російські атаки: намагаються зруйнувати ключові вузлові станції
Росія своїми масованими атаками залізничної інфраструктури намагається зруйнувати ключові вузлові станції "Укрзалізниці".
Про це заявив голова правління компанії Олександр Перцовський, повідомляє Укрінформ.
"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», – підкреслив Перцовський.
За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.
"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – додав Перцовський.
Нагадаємо:
6 вересня росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині.
Уночі 3 вересня російські війська атакували дронами Знам’янку на Кіровоградщині, під ударом опинилися об’єкти "Укрзалізниці".