Смена тактики: в УЗ рассказали об активизации российских атак на железную дорогу

Россия с середины лета активизировала удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, атакуя в среднем шестью-семью "Шахедами" почти каждую ночь.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в интервью Reuters, передает Укринформ.

"Их (россиян - ред.) первая цель - посеять панику среди пассажиров, их вторая цель - нанести удар по экономике в целом", - рассказал Перцовский.

По его словам, атаки не имеют конкретного фокуса на военных грузах. "Это все, по сути, удары по гражданской инфраструктуре", - добавил он.

Перцовский сообщил, что атаки, которые поразили десятки подстанций, связаны с резким увеличением количества беспилотников дальнего действия, которые производит российский военно-промышленный комплекс.

"Раньше у них просто не было достаточных ресурсов для того, чтобы один боевой дрон, такой как "Шахед", охотился на локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для ударов по отдельным локомотивам, а не по стратегическим целям", - сказал он.

"Они действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда", - сказал Перцовский.

Примерами за последнее время стали атаки на станции Лозовая, Синельниково, Казатин.

Однако несмотря на систематические атаки, украинская железная дорога пока выдерживает нагрузки, а транзит военных грузов не пострадал.

"Они бьют нас, мы восстанавливаемся", - описал он ситуацию.

По оценкам Всемирного банка, примерно 30% украинской железной дороги находится в стадии "повреждение-восстановление".

Напомним:

Россия своими массированными атаками железнодорожной инфраструктуры пытается разрушить ключевые узловые станции "Укрзализныци".