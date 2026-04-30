Після ворожих атак в семи регіонах є знеструмлення

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 30 квітня є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Там, де це вже дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

За даними компанії, споживання електроенергії залишається незмінним та відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 30 квітня, станом на 09:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у середу.

Як зазначають енергетики, враховуючи погодні умови у більшості регіонів, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

"У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", – закликають в "Укренерго".

Внаслідок російських дронових ударів на ранок 29 квітня були нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі.