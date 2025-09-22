В Україні зростають продажі вживаних автівок: найпопулярніші моделі серпня
Українці у серпні 2025 року придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, найбільше - електромобілів.
Про це повідомляє Укравтопром.
Нагадаємо, що впродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Авто віком до 5 років становили 35% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 51%.
Далі йдуть:
▫️Бензинові авто – 35%
▫️Гібридні – 9%;
▫️Дизельні – 4%;
▫️Авто з ГБО – 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 827 од.;
- TESLA Model 3 - 452 од.;
- KIA Niro - 275 од.;
- NISSAN Rogue - 274 од.;
- MAZDA CX5 - 233 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 217 од.;
- HYUNDAI Kona - 186 од.;
- CHEVROLET Bolt - 159 од.;
- FORD Escape - 148 од.;
- AUDI Q5 - 145 од.
Нагадаємо:
У липні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років – майже третина від усіх імпортованих авто з пробігом.