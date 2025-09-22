Українська правда
В Україні зростають продажі вживаних автівок: найпопулярніші моделі серпня

Віктор Волокіта — 22 вересня, 09:05
Українці у серпні 2025 року придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, найбільше - електромобілів.

Про це повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, що впродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Авто віком до 5 років становили 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 51%.

Далі йдуть:

▫️Бензинові авто – 35%

▫️Гібридні – 9%;

▫️Дизельні – 4%;

▫️Авто з ГБО – 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. TESLA Model Y - 827 од.;
  2. TESLA Model 3 - 452 од.;
  3. KIA Niro - 275 од.;
  4. NISSAN Rogue - 274 од.;
  5. MAZDA CX5 - 233 од.;
  6. VOLKSWAGEN Tiguan - 217 од.;
  7. HYUNDAI Kona - 186 од.;
  8. CHEVROLET Bolt - 159 од.;
  9. FORD Escape - 148 од.;
  10. AUDI Q5 - 145 од.

Нагадаємо:

У липні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років – майже третина від усіх імпортованих авто з пробігом.

