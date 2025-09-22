В Україні зростають продажі вживаних автівок: найпопулярніші моделі серпня

Українці у серпні 2025 року придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, найбільше - електромобілів.

Про це повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, що впродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Авто віком до 5 років становили 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 51%.

Далі йдуть:

▫️Бензинові авто – 35%

▫️Гібридні – 9%;

▫️Дизельні – 4%;

▫️Авто з ГБО – 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y - 827 од.; TESLA Model 3 - 452 од.; KIA Niro - 275 од.; NISSAN Rogue - 274 од.; MAZDA CX5 - 233 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 217 од.; HYUNDAI Kona - 186 од.; CHEVROLET Bolt - 159 од.; FORD Escape - 148 од.; AUDI Q5 - 145 од.

Нагадаємо:

У липні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років – майже третина від усіх імпортованих авто з пробігом.