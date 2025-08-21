Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі купували в липні найчастіше

У липні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років – майже третина від усіх імпортованих авто з пробігом.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

▫️Бензинові авто – 35%

▫️Гібридні – 10%;

▫️Дизельні – 5%;

▫️Авто з ГБО – 2%.

За даними Укравтопром, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

1. TESLA Model Y - 733 од.;

2. TESLA Model 3 - 396 од.;

3. NISSAN Rogue - 246 од.;

4. MAZDA CX5 - 221 од.;

5. KIA Niro - 205 од.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan - 188 од.;

7. HYUNDAI Kona - 165 од.;

8. CHEVROLET Bolt - 150 од.;

9. AUDI Q5 - 148 од.;

10. FORD Escape - 143 од.

Нагадаємо:

Українці за пів року придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Такі автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом.