В Україні зросли ціни на білокачанну капусту

В Україні цього тижня ціни на білокачанну капусту зросли на 11% через підвищення попиту на її якісний сегмент.

Про це повідомляє EastFruit.

"В існуючих умовах власники якісної капусти отримали можливість підвищити відпускні ціни. Сьогодні вони готові відвантажувати цю продукцію в діапазоні 20-27 грн/кг (0,48-0,65 дол./кг), залежно від якості та обсягу запропонованих партій продукції, що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше", - повідомили аналітики проєкту.

Вони зазначають, що пропозиція білокачанної капусти на ринку була обмежена, оскільки багато господарств не поспішають з продажем, очікуючи, що ціни можуть зрости в найближчі тижні.

Наразі ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 2,7 раза вищі, ніж за аналогічний період торік. Водночас більшість учасників ринку прогнозують подальше подорожчання капусти, пояснюючи це зниженням виробництва та скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання.

Нагадаємо:

У середині листопада огірки, картопля та цибуля впали в ціні, а яблука та груші – зросли.