В Украине выросли цены на белокочанную капусту

В Украине на этой неделе цены на белокочанную капусту выросли на 11% из-за повышения спроса на ее качественный сегмент.

Об этом сообщает EastFruit.

"В существующих условиях владельцы качественной капусты получили возможность повысить отпускные цены. Сегодня они готовы отгружать эту продукцию в диапазоне 20-27 грн/кг (0,48-0,65 долл./кг), в зависимости от качества и объема предлагаемых партий продукции, что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее", - сообщили аналитики проекта.

Они отмечают, что предложение белокочанной капусты на рынке было ограничено, поскольку многие хозяйства не спешат с продажей, ожидая, что цены могут вырасти в ближайшие недели.

Сейчас цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее подорожание капусты, объясняя это снижением производства и сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения.

Напомним:

В середине ноября огурцы, картофель и лук упали в цене, а яблоки и груши - выросли.