В Україні знизився час простою ТЦ через повітряні тривоги: водночас в низці областей - зріс

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів (ТЦ) у серпні порівняно з липнем 2025 року знизилась на 1,7% до 9,2%. Цей показник є нижчим, ніж у серпні 2024 року (11,0%).

Про це повідомила Українська рада торгових центрів.

Водночас у Чернігівській області ситуація протилежна. Там час простою зберігається високим. У Сумській та Донецькій областях і в Києві кількість тривог під час роботи ТЦ також зросла.

До п’ятірки регіонів із найбільшими перервами у роботі ТЦ через тривоги у серпні увійшли:

Донецька область – 66,4%;

Сумська область – 55,2%;

Чернігівська область – 38,9%;

Харківська область – 13,8%;

Запорізька область – 7,2%.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 116,1 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2025-го – 1,7 робочих днів.

