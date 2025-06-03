Тривалість повітряних тривог в українських ТЦ впала до найнижчого рівня з 2023 року

У травні 2025 року суттєво зменшилась тривалість повітряних тривог, що припадають на години роботи торгових центрів.

Про це повідомила Українська рада торгових центрів.

Відсоток тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ знизився до 8,4%. Це є найнижчим показником із листопада 2023 року.

Водночас загальна тривалість повітряних тривог майже не відрізнялась від показника квітня.

"Це означає, що тривоги змістились здебільшого на нічний час. Втім такий зсув позитивно впливає на роботу торгових центрів", - йдеться в повідомленні.

Найбільше зменшення фіксувалося у Дніпропетровській області, де частка тривалості тривог у робочий час ТЦ впала з 24,3% до 4,8%.

У Харкові цей показник також суттєво знизився – з 23,1% до 11,8%.

Нагадаємо:

У травні частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ) зменшувалася третій місяць поспіль.