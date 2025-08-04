Наприкінці липня в Україні знизилися ціни на низку молочних продуктів, що пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту сирів.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Але у той же час деякі продукти піднялися у ціні.

Так, кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 54,54 грн. за кг, що на 1,00 грн. (-2%) менше ніж місяць тому, але на 7,20 грн. (+15%) дорожче ніж торік. Такий самий кефір в пластиковій пляшці в середньому коштує 74,97 грн. за кг, що на 1,78 грн. (-2%) менше ніж місяць тому і на 13,64 грн. (+22%) більше ніж торік. Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 69,99 грн. за кг, що на 2,83 грн. (-4%) менше відносно минулого місяця, але на 12,35 грн. (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 191,83 грн. за кг, що на 70 коп. (+0,4%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 48,19 грн. за кг (+34%) більше відносно минулорічного періоду. Сметана жирністю 15% в плівці в середньому коштує 145,25 грн. за кг, що на 83 грн. (-1%) менше відносно попереднього місяця, але на 32,10 грн. (+28%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 114,60 грн. за кг, що на 1,85 грн. (-1,6%) менше відносно попереднього місяця, але на 18,70 грн. (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах в середньому коштує 160,68 грн. за кг, що на 95 коп. (-1%) менше відносно попереднього місяця, але на 21,21 грн. (+15%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 572,21 грн. за кг, що на 12,61 грн. (-2,2%) менше відносно попереднього місяця, але на 130,00 грн. (+29%) дорожче ніж торік, говориться у повідомленні.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 573,91 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 4,18 грн. (-0,7%). Сир виріс в ціні на 86,12 грн. (+18%) відносно минулорічного періоду.

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 579,25 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 11,39 грн. (-2%). Відносно минулого року сир подорожчав на 120,73 грн. (+26%).

У той же час молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 48,05 грн. за кг, що на 2,39 грн. (+5%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 8,49 грн. (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 63,95 грн./кг, що на 14 коп. (+0,2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 10,96 грн. за кг (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 281,83 грн. за кг, що на 2,03 грн. (+1%) більше відносно попереднього місяця і на 55,86 грн. (+25%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва становила 721,68 грн. за кг, що на 12,04 грн. (+2%) дорожче ніж місяць тому. Сир коштує на 168,49 грн. (+30%) дорожче ніж торік.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 617,92 грн. за кг, що на 24,77 грн. (+4%) більше відносно попереднього місяця і на 140,23 грн. (+29%) дорожче ніж торік.

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 602,74 грн. за кг. Сир подорожчав на 6,33 грн. (+1%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік Моцарелла подорожчала на 185,10 грн. (+44%).

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважує, що за останній місяць в Україні подешевшали кефір, сметана в плівці, йогурти, масло вершкове жирністю від 72,5% до 73%, а також сири «Український», «Голандський», Сулугуні та Фета.

"На зниження цін на масло вірогідно вплинуло зниження попиту на молочні жири в ЄС та невизначеність перспектив експорту. Після відміни Єврокомісією в червні автономних торгівельних заходів (АТЗ), Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року", – зазначає він.

Існує ризик призупинення експорту молочних продуктів в ЄС, що може призвести до накопичення товарів на складах, появи надлишків молока-сировини на ринку і подальшого зниження внутрішніх цін, каже він.

Новий документ до не підписаний, тому і є ризик призупинення експорту молочної продукції з України в ЄС, якщо нові умови не почнуть діяти в найближчий час. Вірогідно, існуючих квот ЄС на масло вистачить до середини серпня, тоді як поставки товару з урахуванням мит не є вигідними для українських експортерів.

Накопичення нереалізованої готової продукції на складах ймовірно вплине на лібералізацію цін на внутрішньому ринку в умовах призупинення експортних поставок, говориться у повідомленні.

"Скоріш за все, зниження цін на продукцію вітчизняних сироварів може бути пов’язано зі збільшенням пропозиції і споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку. Частка імпортних сирів на внутрішньому ринку зростає, що заважає реалізації сирів вітчизняного виробництва в умовах обмеження попиту на молочну продукцію в умовах війни та скорочення доходів населення", – зазначає профільна асоціація.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що З 1 серпня 2025 року можливість експорту сухого молока з України до ЄС в межах квоти вже закінчилась. За даними Єврокомісії, станом на 30 липня квота (урахуванням обсягів, які очікувались до розподілу) була заповнена на понад 91 % - вільний залишок складав лише близько 0,28 тис. тонн - при квоті 2,92 тис. тонн.

Європейська комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що у червні в Україні вироблено 657 тис. тонн молока-сировини, і частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 39%, а господарств населення – 61%.

Підприємства в червні виробили 257,7 тис. тонн молока-сировини, що на 12,4 тис. тонн менше (-4,6%) порівняно з травнем 2025 року, але на 5 тис. тонн більше (+2%) порівняно з червнем 2024 року.

Раніше повідомлялося, що у другій половині липня закупівельні ціни на молоко зросли через дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на біржові товари. Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 22 липня склала 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 коп. більше ніж місяць тому.

Раніше повідомлялося, що у січні-червні 2025 року Україна відправила на експорт 9,3 тис. тонн вершкового масла, що в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому еквіваленті експорт вершкового масла зріс у 4,2 раза, як порівняти з І півріччям 2024 року, – до $66,6 млн.

Раніше повідомлялося, що Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС. У червні 2025 року було експортовано 12,38 тис тонн молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.