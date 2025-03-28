Українські аграрії вже засіяли понад півмільйона гектарів зернових: регіони-лідери

Станом на 28 березня 2025 року аграрії України засіяли 551,8 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Також розпочали сівбу цукрових буряків та сої.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

За даними відомства, наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь — 315,5 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 79,8 тис. га, гороху – 102,9 тис. га, вівса – 50,7 тис. га. Цукрові буряки засіяні на площі 17,8 тис. га. Соя – 0,6 тис. га.

Як зазначили в Мінагрополітики, регіони-лідери за темпами сівби:

Миколаївська область: 60,1 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 32 тис. га, горох – 24,5 тис. га, овес – 0,6 тис. га);

Тернопільська область: 58,1 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 36,8 тис. га, горох — 3,7 тис. га, овес – 3,6 тис. га);

Вінницька область: 53 тис. га (пшениця – 10,4 тис. га, ячмінь – 34,5 тис. га, горох – 7 тис. га, овес – 1,1 тис. га);

Кіровоградська область: 48,8 тис. га (пшениця – 1,5 тис. га, ячмінь – 29,7 тис. га, горох – 16,5 тис. га);

Волинська область: 47 тис. га (пшениця – 9 тис. га, ячмінь – 14 тис. га, горох – 4 тис. га, овес – 20 тис. га).

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Нагадаємо:

На 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.