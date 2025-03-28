Украинские аграрии уже засеяли более полумиллиона гектаров зерновых: регионы-лидеры

По состоянию на 28 марта 2025 года аграрии Украины засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Также начали сев сахарной свеклы и сои.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным ведомства,сейчас наибольшая площадь посевов приходится на ячмень - 315,5 тыс. га. Яровой пшеницы уже засеяно 79,8 тыс. га, гороха - 102,9 тыс. га, овса - 50,7 тыс. га. Сахарная свекла засеяна на площади 17,8 тыс. га. Соя - 0,6 тыс. га.

Как отметили в Минагрополитики,регионы-лидеры по темпам сева:

Николаевская область: 60,1 тыс. га (пшеница - 3 тыс. га, ячмень - 32 тыс. га, горох - 24,5 тыс. га, овес - 0,6 тыс. га);

Тернопольская область: 58,1 тыс. га (пшеница - 14 тыс. га, ячмень - 36,8 тыс. га, горох - 3,7 тыс. га, овес - 3,6 тыс. га);

Винницкая область: 53 тыс. га (пшеница - 10,4 тыс. га, ячмень - 34,5 тыс. га, горох - 7 тыс. га, овес - 1,1 тыс. га);

Кировоградская область: 48,8 тыс. га (пшеница - 1,5 тыс. га, ячмень - 29,7 тыс. га, горох - 16,5 тыс. га);

Волынская область: 47 тыс. га (пшеница - 9 тыс. га, ячмень - 14 тыс. га, горох - 4 тыс. га, овес - 20 тыс. га).

Читайте также: Хлеб и до хлеба.Что сеют аграрии и с какими проблемами сталкиваются

Напомним:

На 2025 год запланировано засеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года.