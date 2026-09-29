В Україні вперше за багато років запустять новий автобусний маршрут

Перевізникам дозволили створювати власні автобусні маршрути: процедура відкриття внутрішніх маршрутів змінилася, тож в Україні вперше за багато років буде відкрито абсолютно новий міжобласний маршрут.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Нова процедура дозволяє автомобільному перевізнику самостійно ініціювати відкриття міжобласного маршруту, якщо він бачить попит на сполучення між містами чи громадами.

Раніше маршрутна мережа фактично була законсервована: для відкриття нового маршруту необхідно було пройти складну процедуру з паперовими документами, обстеженнями пасажиропотоку та численними погодженнями.

При цьому перевізник фактично очікував, поки держава сформує новий маршрут та винесе його на конкурс, пояснили у відомстві.

"Вперше за 14 років ми даємо можливість відкрити абсолютно новий міжобласний автобусний маршрут. За ці роки дуже сильно змінилася мобільність людей, особливо після початку повномасштабної війни. Люди переїхали, змінилися місця роботи, з'явилися нові центри тяжіння. Маршрутна мережа має реагувати на ці зміни", — зазначив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.

"Якщо є люди, яким потрібне сполучення, і є перевізник, готовий його забезпечити, держава має створити для цього зрозумілу і швидку процедуру", – пояснив він.

Однією з ключових змін став запуск онлайн-кабінету для відкриття міжобласних автобусних маршрутів у Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки.

Від ініціативи щодо створення нового маршруту до його затвердження процедура проходить в єдиному цифровому середовищі.

Перевізник може самостійно ініціювати новий маршрут онлайн: внести необхідну інформацію, сформувати проєкт електронного паспорта маршруту, підписати документи кваліфікованим електронним підписом та направити їх на погодження Національній поліції і організатору перевезень.

Після подання повідомлення в системі формується електронний паспорт маршруту. Він містить схему та розклад руху, графік режиму праці та відпочинку водіїв, таблицю вартості проїзду та іншу необхідну інформацію.

Схема маршруту направляється Національній поліції на погодження. Строк розгляду — до 7 робочих днів. Якщо протягом цього часу погодження або відмова не надані, маршрут вважається погодженим.

Після цього організатор перевезень опрацьовує подані матеріали та приймає рішення щодо відкриття міжобласного маршруту — до 30 днів.

У разі позитивного рішення уповноважена особа Мінінфраструктури накладає КЕП на проєкт паспорта, а затверджений електронний паспорт отримує унікальний ідентифікаційний номер та QR-код.

"Маршрут можна ініціювати онлайн, документи формуються в електронному вигляді, погодження мають визначені строки, а результатом є електронний паспорт маршруту з QR-кодом", — наголосив Деркач.

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