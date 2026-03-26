Перевізники отримали перші цифрові дозволи на автобусні маршрути

Міністерство розвитку громад та територій України разом з Укртрансбезпекою розпочали видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути.

Про це інформує Мінрозвитку.

Перші електронні дозволи отримують майже 40 перевізників, які були визначені переможцями конкурсу. Загалом йдеться про 37 маршрутів між різними областями України, повідомили у відомстві.

Серед маршрутів, для яких оформлено цифрові дозволи: Київ – Новодністровськ, Тернопіль – Східниця, Рівне – Нововолинськ, Броди – Луцьк, Сарни – Київ, Суми – Київ, Миколаїв – Київ, Кам'янець-Подільський – Харків, Кам'янець-Подільський – Київ, Камінь-Каширський – Київ та інші.

Оформлення дозволів відбувається через онлайн-кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки.

Видача цифрових дозволів – один із ключових елементів реформи внутрішніх перевезень, який спрощує роботу перевізників і робить ринок більш прозорим, наголошують у міністерстві.

"Ми поступово відходимо від паперових процедур у сфері перевезень. Цифровий дозвіл – це про швидкість, прозорість і контроль", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

З моменту проведення конкурсу до отримання дозволу на маршрути минуло фактично десять днів.

"Відтепер перевізнику не потрібно отримувати паперовий документ. Достатньо мати електронний дозвіл, витяг з якого має бути на борту автобуса", – зазначають у відомстві.

Кожен дозвіл містить QR-код, який дозволяє контролюючим органам швидко перевірити легальність маршруту, розклад руху та іншу необхідну інформацію.

Також перевізники можуть вносити зміни до дозволу онлайн – без подання паперових документів.

Цифровий формат зберігає всі ключові вимоги: у дозволі чітко зазначено транспорт, яким має виконуватись маршрут, що дозволяє ефективніше контролювати дотримання правил і технічний стан автобусів.

Раніше Мінрозвитку зареєструвало наказ №1307, який передбачає впровадження цифрових дозволів на маршрути.

