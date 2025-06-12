В Україні суттєво зріс попит на гібридні автівки: найпопулярніші моделі травня

У травні 2025 року автопарк України поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 43% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 55% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (439од.)

Другий результат у NISSAN Qashqai (91 од.)

Третій за популярністю - AUDI Q8 (79 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (101 од.).

Також у лідерській трійці: KIA Niro (65 од.) та FORD Fusion US (59 од.).

Нагадаємо:

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року.