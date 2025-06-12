В Украине существенно вырос спрос на гибридные автомобили: самые популярные модели мая

В мае 2025 года автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 43% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 55% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (439ед.)

Второй результат у NISSAN Qashqai (91 ед.)

Третий по популярности - AUDI Q8 (79 ед.)

Среди импортируемых гибридов с пробегом первенство у TOYOTA Prius (101 ед.).

Также в лидерской тройке: KIA Niro (65 ед.) и FORD Fusion US (59 ед.).

Напомним:

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 12% больше, чем в мае 2024 года.