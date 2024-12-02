Україна розширює виробництво техніки для розмінування

В Україні стартувала локалізація виробництва техніки для розмінування хорватською компанією DOK-ING, яка вже відкрила офіс у країні. Водночас розроблена та сертифікована перша українська машина для гуманітарного розмінування під назвою"Змій".

Про це повідомляє перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на другому форумі з розмінування України, передає Укрінформ.

За її словами, локалізація виробництва техніки DOK-ING свідчить про серйозність намірів компанії працювати в Україні. Водночас українські інженери вже створили власні рішення для розмінування. Машина "Змій" успішно пройшла сертифікацію, а уряд запровадив механізми підтримки вітчизняних виробників, зокрема компенсацію 15% вартості української техніки для покупців.

Зазначається, що також агенції системи ООН будуть купувати таку техніку, підтримуючи українське виробництво.

Уряд затвердив порядок сертифікації механізованих засобів розмінування за міжнародними стандартами. Перша машина DOK-ING пройшла сертифікацію за стандартом MV-4.

Свириденко підкреслила, що підтримка українських виробників розмінувальної техніки приносить значний економічний ефект: до 40% від її вартості повертається до держбюджету через податки та збори. Надалі цей напрям може стати важливим експортним складником економіки.

У сфері інновацій також відбуваються значні зрушення: проведено хакатон для розробників технологій у розмінуванні, тривають випробування дронів із сенсорами для виявлення мін. На Харківщині реалізується пілотний проєкт із використанням супутникових знімків та штучного інтелекту для визначення пріоритетних зон розмінування.

Нагадаємо:

Україні вдалося першою у світі запустити пілотний ринок розмінування земель сільськогосподарського призначення через аукціони "Прозорро", інтерес до нього проявили партнери, і тепер стоїть завдання залучити їх до фінансування цього ринку для його розширення і заміни бюджетного фінансування.

Уряд створює ринок гуманітарного розмінування та залучає приватних операторів протимінної діяльності, щоб прискорити цей процес.