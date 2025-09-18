В Україні продають одночасно два цегляні заводи

Два великі цегельні заводи у Житомирській та Чернігівській областях виставили на продаж.

Про це пише Inventure.com.ua.

Загальна потужність виробництва становить 55 мільйонів одиниць цегли на рік. Вартість об'єктів – 16 мільйонів доларів.

Перший завод розташований у Житомирському районі та здатен виробляти до 32 мільйони одиниць умовної цегли на рік. У штаті підприємства – 146 працівників.

Другий завод, який розташований у Ніжинському районі Чернігівської області, має річну потужність 23 мільйони одиниць продукції. З лютого 2025 року він тимчасово не працює, але планується відновлення виробництва найближчим часом. У штаті – 112 співробітників.

