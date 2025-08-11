В Україні пожвавився ринок будівництва: де зосереджено найбільше компаній галузі

Найбільша кількість компаній, що працюють у будівельній сфері, зосереджена в Києві (2489), Дніпропетровській (880), Київській (865), Львівській (788) та Одеській областях (658).

Про це йдеться в дослідженні YouControl.Market.

"Така концентрація пояснюється високим рівнем урбанізації, активним житловим і комерційним будівництвом, значною кількістю інвестиційних проєктів, а також великою кількістю замовників як у приватному, так і в державному секторі", – зазначили аналітики.

Водночас, Житомирська (173), Сумська (158), Чернігівська (143), Тернопільська (128) та Чернівецька (115) області мають найменшу кількість будівельних компаній.

За словами експертів, Це можна пояснити нижчим рівнем урбанізації, обмеженими інвестиційними потоками та меншим попитом на масштабні будівельні проєкти.

Частково на ситуацію, ймовірно, впливає й географічне розташування: деякі області, як Сумська, Чернігівська, Херсонська зазнали значного впливу воєнних дій, вважають експерти. А деякі мають більш аграрно орієнтовану економіку, що знижує потребу у великому обсязі будівельних робіт.

Натомість найбільша кількість ФОПів, що працюють у будівельній сфері, зосереджена в Києві (2101), Київській (1855), Львівській (1583), Дніпропетровській (1487) та Івано-Франківській (1409) областях.

"Вірогідно, причинами такої концентрації може бути те, що Київ та Київщина є центром великого обсягу будівництва та ремонту, з високою купівельною спроможністю населення та численними приватними замовленнями", – йдеться в дослідженні.

Натомість, Волинська (614), Рівненська (602), Сумська (580), Кіровоградська (524) та Тернопільська (471) області мають найменшу кількість зареєстрованих ФОПів у будівельній сфері. Ймовірно, це пов’язано з нижчим обсягом великих будівельних замовлень та переважно локальним ринком праці, вважають аналітики.

На їхню думку, для окремих регіонів додатковим чинником є міграція робочої сили — багато фахівців виїжджають працювати в інші області чи за кордон, що зменшує кількість активних підприємців на місцях. Також можливий вплив мають обмежені інвестиції у великі інфраструктурні проєкти.

Як показує аналітика YouControl.Market, у 2021 році ринок будівельних компаній демонстрував пікову активність — кількість зареєстрованих підприємств (2958) була майже на третину вищою, ніж у середньому в інші роки.

У 2022 році стався різкий спад — кількість новостворених будівельних компаній скоротилася майже вдвічі: було зареєстровано 1492 компанії. Основними можливими чинниками стали воєнні дії, руйнування інфраструктури, релокація населення та бізнесу, падіння платоспроможності, а також загальна невизначеність на ринку.

Згідно з аналітикою, перша половина поточного 2025 року вже показує, що кількість зареєстрованих будівельних компаній становить половину від рівня усього 2021 року – 1401.

" Така динаміка вказує на помітне пожвавлення ринку. Це, ймовірно, відображає збільшення обсягів відбудови та активізацію інвесторів", – вважають експерти.

Натомість у сегменті ФОПів, що працюють у будівельній сфері, єдиний відчутний спад спостерігався у 2022 році — тоді кількість новостворених ФОПів (3518) значно зменшилася через початок повномасштабного вторгнення.

За даними дослідження, показники першої половини 2025 року вже перевищують половину середньорічного значення попередніх років – 3116 зареєстрованих ФОПів у будівельному секторі станом на серпень 2025.

"Якщо тенденція збережеться, рік може стати одним із найактивніших за останній період. Це може свідчити про зростання попиту на приватні будівельні бригади та індивідуальні послуги, зумовлене активною відбудовою, ремонтами тощо", – зазначають експерти.