В Украине оживился рынок строительства: где сосредоточено больше всего компаний отрасли

Наибольшее количество компаний, работающих в строительной сфере, сосредоточено в Киеве (2489), Днепропетровской (880), Киевской (865), Львовской (788) и Одесской областях (658).

Об этом говорится в исследовании YouControl.Market.

"Такая концентрация объясняется высоким уровнем урбанизации, активным жилищным и коммерческим строительством, значительным количеством инвестиционных проектов, а также большим количеством заказчиков как в частном, так и в государственном секторе", - отметили аналитики.

В то же время, Житомирская (173), Сумская (158), Черниговская (143), Тернопольская (128) и Черновицкая (115) области имеют наименьшее количество строительных компаний.

По словам экспертов, это можно объяснить более низким уровнем урбанизации, ограниченными инвестиционными потоками и меньшим спросом на масштабные строительные проекты.

Частично на ситуацию, вероятно, влияет и географическое расположение: некоторые области, как Сумская, Черниговская, Херсонская подверглись значительному влиянию военных действий, считают эксперты. А некоторые имеют более аграрно ориентированную экономику, что снижает потребность в большом объеме строительных работ.

Затонаибольшее количество ФЛП, работающих в строительной сфере, сосредоточено в Киеве (2101), Киевской (1855), Львовской (1583), Днепропетровской (1487) и Ивано-Франковской (1409) областях.

"Вероятно, причинами такой концентрации может быть то, что Киев и Киевщина является центром большого объема строительства и ремонта, с высокой покупательной способностью населения и многочисленными частными заказами", - говорится в исследовании.

Зато Волынская (614), Ровенская (602), Сумская (580), Кировоградская (524) и Тернопольская (471) области имеют наименьшее количество зарегистрированных ФЛП в строительной сфере. Вероятно, это связано с более низким объемом крупных строительных заказов и преимущественно локальным рынком труда, считают аналитики.

По их мнению, для отдельных регионов дополнительным фактором является миграция рабочей силы - многие специалисты выезжают работать в другие области или за границу, что уменьшает количество активных предпринимателей на местах. Также возможное влияние имеют ограниченные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты.

Как показывает аналитика YouControl.Market, в 2021 году рынок строительных компаний демонстрировал пиковую активность - количество зарегистрированных предприятий (2958) было почти на треть выше, чем в среднем в другие годы.

В 2022 году произошел резкий спад - количество вновь созданных строительных компаний сократилось почти вдвое: было зарегистрировано 1492 компании. Основными возможными факторами стали военные действия, разрушение инфраструктуры, релокация населения и бизнеса, падение платежеспособности, а также общая неопределенность на рынке.

Согласно аналитике, первая половина текущего 2025 года уже показывает, что количество зарегистрированных строительных компаний составляет половину от уровня всего 2021 года - 1401.

"Такая динамика указывает на заметное оживление рынка. Это, вероятно, отражает увеличение объемов восстановления и активизацию инвесторов", - считают эксперты.

Зато в сегменте ФЛП, работающих в строительной сфере,единственный ощутимый спад наблюдался в 2022 году - тогда количество вновь созданных ФЛП (3518) значительно уменьшилось из-за начала полномасштабного вторжения.

По данным исследования, показатели первой половины 2025 года уже превышают половину среднегодового значения предыдущих лет - 3116 зарегистрированных ФЛП в строительном секторе по состоянию на август 2025.

"Если тенденция сохранится, год может стать одним из самых активных за последний период. Это может свидетельствовать о росте спроса на частные строительные бригады и индивидуальные услуги, обусловленное активным восстановлением, ремонтами и т.д.", - отмечают эксперты.