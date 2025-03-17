Мінфін спростувало інформацію про підвищення податків для ФОПів

Міністерство фінансів не планує підвищення податків для ФОПів.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", – наголосили в міністерстві.

У Мінфіні пояснили, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.

Як зазначають у відомстві, цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів. Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України.

Нагадаємо:

В Україні 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу йдуть добре (проти 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну, водночас збільшилась частка респондентів, які оцінюють стан справ погано (з минулорічних 39% до 51,5%).