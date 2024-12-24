Ціни на овочі продовжують зростати: як змінилась вартість борщового набору

Вартість борщового набору в Україні за останні 5 років зросла майже вдвічі, найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.

Такі результати випливають з розрахунків ЕП.

Для розрахунку собівартості вартості борщового набору враховувалися ціни на капусту, картоплю, буряк, моркву, цибулю, томатну пасту, а також свинину. До розрахунку не бралися приправи (сіль, перець тощо), які зазвичай додаються за смаком.

Усі ціни порівнювались на порталі Мінфін, де середня вартість продуктів формується на основі даних різних супермаркетів.

Вартість борщового набору

Зібрати борщовий набір зараз можна майже за 175 грн. Більше половини від усієї вартості припадає на м’ясо, тож приготувати пісний борщ буде значно дешевше – близько 65 грн.

Наступна значна частина витрат припадає на томатну пасту або буряково-томатну заправку, адже частина Херсонської області, де вирощують томати, окупована. Це ж саме стосується і цибулі.

Навіть після звільнення Херсону та частини регіону, українські поля все ще залишаються замінованими та непридатними для роботи.

У кінці 2022 року кілограм цибулі коштував близько 32 грн. Хоч наступного року її вартість знизилась майже вдвічі, однак все ще залишається вищою, ніж за аналогічний період 2021 року.

Також у 2024 році, порівняно з попереднім роком, різко зросли ціни на картоплю. Ціни поступово зменшуються до мінімуму, який настає в серпні, коли збирають урожай і продукція потрапляє на ринки та в супермаркети.

Однак у цьогоріч літній мінімум був далеким від торішнього, а восени ціни почали швидко зростати. Зрештою картопля, томати та інші овочі стали вдвічі дорожчими, ніж у цей час торік.

У Національному банку України пояснювали, що спекотне літо та осінь з тривалими періодами без опадів негативно позначилися на врожайності, термінах дозрівання, якості та пропозиції низки овочів і фруктів.

"У результаті швидше дорожчали овочі борщового набору, огірки та яблука. Також посилювався тиск з боку виробничих витрат, зокрема на електроенергію для збереження готової продукції в торговельних мережах та сховищах", – йшлось в інфляційному звіті НБУ.

Як змінювалась вартість борщового набору

За останні п’ять років найбільш різке зростання вартості борщового набору припало на 2022 рік (+53%). Найбільш помітно збільшились ціни на моркву, цибулю та свинину.

У 2023 році зростання становила близько 12%. Тоді найбільш відчутно подорожчала картопля, томатна паста та свинина. Водночас зменшилась вартість моркви та цибулі.

За теперішній рік вартість борщового набору зросла майже на 8,5%. Найбільш помітно ціни зросли на буряк, капусту, моркву та картоплю.

Також протягом п’яти років поступово зростала вартість "доповнення" до борщу – сметани та хліба. Так, майже в 1,8 разів зросла ціна житнього хліба та сметани (якщо порівнювати 2021 та 2024 роки).

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Нагадаємо:

Напередодні новорічних свят в Україні подорожчали імпортні тепличні помідори. Місцеві комбінати практично не здійснювали поставки через завершення сезону, а імпортна продукція не задовольняла наявний попит. Тому продавці підвищили відпускні ціни на імпортні томати.