В Україні поменшало проблемних кредитів – НБУ

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько десятиліття тому.

Про це повідомляє Національний банк України.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) станом на 1 серпня 2025 року – 26,1%, і це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року, повідомив регулятор.

"Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні – липні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5% до 1,448 трлн грн", – говориться у повідомленні.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 14,8 млрд грн, або на 3,8%.

Частка NPL фізичних осіб за 7 місяців 2025 року знизилася на 1,7 в. п. до 13,8%, бізнесу – на 4,8 в. п. до 34,1%.

"Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 серпня 2025 року становить 20,7% у державних банках та 15,3% – загалом у банківській системі", – додає Нацбанк.

Нагадаємо:

Раніше НБУ повідомив, що зростання чистих гривневих кредитів клієнтам другий квартал поспіль підтримало активи банківського сектору. Роль субсидійованого кредитування для бізнесу надалі скорочувалася, а якість кредитного портфеля – поліпшувалася, повідомив регулятор.

Українські банки за перше півріччя 2025 року заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Це майже той самий результат, що й торік. Понад чверть приватних банків країни закрили перше півріччя 2025 року зі збитками.