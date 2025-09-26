В пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова" можливі затримки руху

На українсько-польському кордоні можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова".

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що ускладнення виїзду повʼязані із тестуванням польською стороною системи із перевірки біометричних даних та виїздом із України паломників хасидів.

"Для комфортного перетину кордону пропонуємо обирати інші найближчі пункти пропуску: "Рава-Руська - Хребенне", "Грушів - Будомєж", "Угринів - Долгобичів", "Нижанковичі - Мальховіце"", – інформує митниця.

Нагадаємо:

25 вересня Держприкордонслужба повідомила, що після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею.