На кордоні збільшився пасажиропотік через виїзд хасидів: які ПП найбільш завантажені
Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
За даними митниці, стан черг на кордоні станом на 14:00:
– з Молдовою:
• "Паланка-Маяки-Удобне" – 80 авто
• "Старокозаче" – 40 авто
• "Могилів-Подільський" – 70 авто
• "Бронниця" – 60 авто
– з Польщею:
• "Краківець" – 100 авто
• "Шегині" – 120 авто (зросла кількість і пішоходів)
• "Грушів" – 40 авто
• "Угринів" – 20 авто
• "Рава-Руська" – 20 авто
• "Нижанковичі" – 25 авто
• "Смільниця" – без черг
"Радимо враховувати ситуацію при плануванні поїздок та обирати менш завантажені пункти пропуску", – заявили в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо:
15 вересня стартував тестовий проєкт швидкої та прозорої системи сплати туристичного збору для туристів-паломників, які відвідують Умань.