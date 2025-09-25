На кордоні збільшився пасажиропотік через виїзд хасидів: які ПП найбільш завантажені

Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними митниці, стан черг на кордоні станом на 14:00:

– з Молдовою:

• "Паланка-Маяки-Удобне" – 80 авто

• "Старокозаче" – 40 авто

• "Могилів-Подільський" – 70 авто

• "Бронниця" – 60 авто

– з Польщею:

• "Краківець" – 100 авто

• "Шегині" – 120 авто (зросла кількість і пішоходів)

• "Грушів" – 40 авто

• "Угринів" – 20 авто

• "Рава-Руська" – 20 авто

• "Нижанковичі" – 25 авто

• "Смільниця" – без черг

"Радимо враховувати ситуацію при плануванні поїздок та обирати менш завантажені пункти пропуску", – заявили в Держприкордонслужбі.

