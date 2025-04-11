В період Великодня курсуватиме додатковий потяг Київ – Дніпро – Київ

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ на період Великодніх свят.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд вирушить зі столиці 18 та 21 квітня о 13:44 та вже о 21:00 прибуде до Дніпра. У зворотному напрямку – відправлення о 08:15, прибуття до Києва – 16:17.

Маршрут також стане в нагоді мешканцям Кам’янського.

Квитки вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті або в касах вокзалів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додатковому поїзду №159/160 Київ – Трускавець. Він курсуватиме 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 та 21 квітня.

"Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у дати підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.

На період великодніх свят "Укрзалізниця" призначає додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ — Одеса — Київ. Він курсуватиме 18 та 21 квітня.

"Укрзалізниця" призначила додатковий рейс до Великодніх свят швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ — Луцьк — Київ.