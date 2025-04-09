"Укрзалізниця" призначила поїзд з Чернівців до Львова: коли він курсуватиме

"Укрзалізниця" призначає регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у дати підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Графік руху:

Поїзд №802/801 Чернівці — Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06 та прибуття до Львова об 11:19.

Поїзд №802/801 Львів — Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33 та прибуття до Чернівців о 22:07.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, розрахований на 170 місць.

Квитки на потяг вже в застосунку УЗ, на сайті та в касах вокзалів.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додатковому поїзду №159/160 Київ – Трускавець. Він курсуватиме 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 та 21 квітня.