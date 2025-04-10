"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ - Одеса

На період великодніх свят "Укрзалізниця" призначає додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ — Одеса — Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що цей потяг курсуватиме 18 та 21 квітня.

Із Києва поїзд вирушатиме о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку — з Одеси — відправлення о 10:28, прибуття до столиці о 21:15.

"Поїзд стане у нагоді не лише жителям столиці та Одеси, а й мешканцям Вінниці, Жмеринки, Подільська, а також Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки та Козятина — передбачено зупинки на даних станціях", – повідомили в УЗ.

Квитки вже у продажу у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додатковому поїзду №159/160 Київ – Трускавець. Він курсуватиме 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 та 21 квітня.

"Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у дати підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.