"Укрзалізниця" додала рейс поїзда Київ - Луцьк на Великодні свята

"Укрзалізниця" призначила додатковий рейс до Великодніх свят швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ — Луцьк — Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що потяг курсуватиме 17 квітня:

Київ → Луцьк: 07:21 – 13:00;

Луцьк → Київ: 16:29 – 22:17.

Проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

УЗ повідомляє, що маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом.

Квитки на рейс можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додатковому поїзду №159/160 Київ – Трускавець. Він курсуватиме 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 та 21 квітня.

"Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у дати підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.

На період великодніх свят "Укрзалізниця" призначає додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ — Одеса — Київ. Він курсуватиме 18 та 21 квітня.