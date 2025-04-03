"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів потягу Київ-Трускавець

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додатковому поїзду №159/160 Київ – Трускавець.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Потяг курсуватиме також 12, 18, 19, 20 та 21 квітня.

Розклад руху:

Київ 10:16 → Трускавець 19:37;

Трускавець 09:03 → Київ 19:11.

Зупинки у Львові та Дрогобичі.

Квитки вже можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

1 квітня УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Трускавця на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня.

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Нагадаємо:

З 10 квітня поїзди №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та №793/794 Черкаси – Київ зупинятимуться на платформі "Видубичі-Трипільські" в обох напрямках.